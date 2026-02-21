Folkotheodore, danses et musique folk Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Folkotheodore, danses et musique folk

Le Café Théodore ouvre ses portes aux amoureux du folk pour mijoter un bœuf musical folk: jouer de la musique, apprendre ou échanger des airs de mazurkas, valses à 3, 5, 8, 11 temps et plus si affinités…mais aussi scottish, jigs, cercles circassiens, bourrées, polskas… Initiation conviviale aux danses au cours de la soirée. Musiciens/ciennes mais aussi danseurs/seuses ou simplement pour profiter de l’ambiance, vous êtes attendus à partir de 21h! .

