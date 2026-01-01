Zoe Heselton en concert Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Zoe Heselton en concert

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 21:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Zoe Heselton est poétesse, songwriter, guitariste et chanteuse d’origine Britannique basée à Strasbourg. Empreinte de musiques traditionnelles, folk, blues et flamenco, de poésie spoken word, ainsi que d’une multitude d’influences éclectiques et expérimentales, sa musique vivante et intime, qu’elle livre avec une guitare électrique incisive et sensible, oscille entre vulnérabilité et puissance, raconte les ténèbres et la réparation. Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies pour la survie, des poèmes de tendresse et de rage.

Zoe Heselton guitare électrique, voix

Après un travail d’écriture de dix années, en avril 2025 elle sort son premier album studio, ‘Another Kind of Suicide‘, sur le label Teenage Menopause Records, pour lequel elle rassemble à ses côtés un groupe auquel elle donne le nom Sister Outsider, titre d’un poème d’Audre Lorde, avec Inès Rousset (basse), Merve Salgar (tanbur), Lise Barkas (vielle à roue), Liliane Chansard (voix), Quentyn Risjeterre (cloches) et Harutaka Mochizuki (saxophone). .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 29 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Zoe Heselton en concert Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose