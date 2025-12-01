Jean Denis Moreau [violon solo] Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Jean Denis Moreau [violon solo]

Rue Marguerite Allain Faure Kerguerwen Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 21:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La musique de Jean-Denis Moreau est tout d’abord une invitation aux rêves, au voyage intérieur . Les mélodies de violon font naître chez l’auditeur une mélancolie douce ,un tempo du cœur au ralenti. Posé , l’esprit s’apaise et s’ouvre . Cette musique nous fait passer d’une soirée d’hiver au près du feu ou la bise souffle à un début de printemps frais et doux au milieu d’un parfum florale . Les cycles comme les ritournelles se succèdent impassibles aux turpitudes de notre époque . La simplicité de cette musique , la nudité des mélodies touche l’écoutant au plus profond , à la base de ses émotions , au cœur . .

