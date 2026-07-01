Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Stage Latido Nativo, rythme signé

Kerguerwen 5, Rue Marguerite Allain Faur Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Latido Nativo est un projet pédagogique et artistique centré sur le langage du rythme signé, un système de direction gestuel qui permet de composer de la musique en temps réel à partir de l’improvisation collective.

Un stage animé par Jeronimo Aceituno

Le rythme est l’une des formes les plus anciennes d’organisation de l’humain. Avant le langage, avant l’écriture, la pulsation structurait déjà le mouvement, le travail, le rituel et la rencontre.

Composer ensemble, de manière spontanée, à partir de l’improvisation

C’est ce que permet le rythme signé à partir d’instruments de percussion, instruments mélodiques, instruments harmoniques, ainsi qu’avec le corps y compris la voix un chef d’orchestre rythmique organise le flux musical et transforme la somme des idées individuelles en une composition collective vivante. .

Kerguerwen 5, Rue Marguerite Allain Faur Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 28 67 68

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English :

L’événement Stage Latido Nativo, rythme signé Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose