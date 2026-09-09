Autour d’Atys CS 30824 Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Autour d’Atys

Jeudi 24 septembre 2026 à partir de 18h30.

Musée des Tapisseries.

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 18h30.

Théâtre du Pavillon Noir. CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-24 2026-09-25

En 2022, Jeanne Vicerial signe les costumes d’Atys, la tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully inspirée des Métamorphoses d’Ovide, mise en scène par Angelin Preljocaj et montrée pour la première fois en France à l’Opéra royal de Versailles.

À l’occasion de la carte blanche donnée à la plasticienne dans les musées de la ville, le Pavillon Noir invite les publics à deux rendez-vous pour mettre en lumière cette collaboration artistique: une rencontre entre Jeanne Vicerial et Angelin Preljocaj; la projection du film de création d’Atys (de Jean-Baptiste Lully dirigé par Leonardo García-Alarcón (Orchestre Cappella Mediterranea), mis en scène et chorégraphié par Angelin Preljocaj (Production Camera Lucida). .

CS 30824 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13627 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2022, Jeanne Vicerial designed the costumes for *Atys*, Jean-Baptiste Lully’s lyric tragedy inspired by Ovid’s *Metamorphoses*, directed by Angelin Preljocaj and premiered in France at the Royal Opera of Versailles.

L’événement Autour d’Atys Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence