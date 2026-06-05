Autour de la sonate de Franck et Proust Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Autour de la sonate de Franck et Proust

Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

D’un rythme lent elle le dirigeait ici d’abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, intelligible et précis. Et tout d’un coup, au point où elle était arrivée et d’où il se préparait à la suivre, après une pause d’un instant, brusquement elle changeait de direction, et d’un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l’entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois

Ce magnifique texte de Proust est le premier dans lequel il évoque cette sonate. Mais attention! La sonate de Vinteuil n’est pas seulement le souvenir de cette sonate-là: elle est le fruit de bien d’autres oeuvres de l’époque que Proust a particulièrement aimées. Chaque écoute de cette composition fait évoluer à la fois son amour et la perception de la musique, mais également l’amour de Swann pour Odette…

Cette sonate, celle de César Franck, est sans contestation possible, l’un des plus grands chefs d’oeuvre de la musique de chambre française. Composée en 1886, elle est l’une des plus jouées et enregistrées. Mais, attention! Ne l’interprète pas bien qui veut: elle est extrêmement difficile à jouer si l’on ne se contente pas de lire les notes!

Pierre Alvarez et Julien Guenebaut interprèteront aussi la sonate de Reynaldo Hahn, oeuvre peu jouée mais raffinée et très expressive.Le concert sera suivi d’un apéritif proposé au public dans le cadre prestigieux du cloître.

mots clés: Franck, Proust, Paray le Monial, violon, piano .

Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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L’événement Autour de la sonate de Franck et Proust Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I