Autour de l’église et de la cure de l’abbé Pourcher, La Cure, Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Autour de l’église et de la cure de l’abbé Pourcher 19 et 20 septembre La Cure Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur des Cévennes, ce lieu chargé d’histoire a vu naître, en 1889, l’ouvrage de l’abbé Pierre Pourcher, Histoire de la bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu.

Un parcours découverte permettra aux visiteurs d’explorer le site, composé de plusieurs bâtiments organisés autour d’une église et d’un presbytère.

La visite sera également l’occasion de présenter le projet de restauration des bâtiments en cours, ainsi que l’aménagement paysager des terrasses.

La Cure Lieu-dit, 48160 Saint-Martin-de-Boubaux Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie 06 07 11 52 58 http://www.natureetpatrimoine.fr Sur un promontoire, un ensemble de quatre bâtiments du début du XIXe siècle : l’église, la petite école, le presbytère et un petit bâtiment agricole.

L’abbé Pourcher y a vécu de 1873 à 1900 et a écrit, imprimé et édité, parmi d’autres recueils l’ « Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu » qui fait encore référence. Depuis la place du village, prendre la 2e petite route à gauche.

Au coeur des Cévennes, en ce lieu a été écrit et édité par l’abbé Pierre Pourcher en 1889 « Histoire de la bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu ». Parcours découverte du site comprenant plusieurs …

©Nicole Gard