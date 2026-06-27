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CINÉCO SAUVAGE Saint-Martin-de-Boubaux

mercredi 26 août 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux

CINÉCO SAUVAGE Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Salle Municipale
Ville
48160 Saint-Martin-de-Boubaux
Département
Lozère
Tarif
4 Enfant

Saint-Martin-de-Boubaux

CINÉCO SAUVAGE

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin . Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin à la salle municipale, mercredi 26 Aout à 21h.
Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Synopsis
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie.   .

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film Sauvage by Camille Ponsin. Runtime: 1 hr 41 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINÉCO SAUVAGE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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