CINÉCO SAUVAGE Saint-Martin-de-Boubaux
mercredi 26 août 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO SAUVAGE
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin . Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin à la salle municipale, mercredi 26 Aout à 21h.
Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Synopsis
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Sauvage by Camille Ponsin. Runtime: 1 hr 41 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO SAUVAGE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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