Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

CINÉCO SAUVAGE

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin . Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin à la salle municipale, mercredi 26 Aout à 21h.

Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Synopsis

Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film Sauvage by Camille Ponsin. Runtime: 1 hr 41 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINÉCO SAUVAGE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère