Saint-Martin-de-Boubaux

MARCHÉ DE SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX

Village Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Marché nocturne à partir de 17 h00. La place du village s’habille des stands de producteurs et artisans créateurs le mercredi matin à Saint-Martin-de-Boubaux.

Marché nocturne à partir de 17 h00.

La place du village s’habille des stands de producteurs et artisans créateurs le mercredi matin à Saint-Martin-de-Boubaux. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez garnir votre panier de délicieux produits et de créations locales. Des animations (spectacles, concerts, démonstrations d’artisanat, dégustations de produits) sont prévues chaque semaine pour la joie de petits et grands. .

Village Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Night market starting at 5:00 p.m. On Wednesday mornings in Saint-Martin-de-Boubaux, the village square comes alive with stalls run by local farmers and artisans.

L’événement MARCHÉ DE SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère