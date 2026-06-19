SPECTACLE CHANSONS COMME À LA MAISON Saint-Martin-de-Boubaux
SPECTACLE CHANSONS COMME À LA MAISON Saint-Martin-de-Boubaux mercredi 19 août 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
SPECTACLE CHANSONS COMME À LA MAISON
Place du marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 11:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au spectacle CHANSONS COMME À LA MAISON.
Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au spectacle CHANSONS COMME À LA MAISON.
Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)
Infos et réservations au 06 41 94 12 10
Infos www.labo-rieuse.org
Au plaisir de vous y retrouver !
Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux.
En partenariat avec la mairie .
Place du marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10
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English :
The LaboRieuse association is pleased to invite you to the show CHANSONS COMME %C0 LA MAISON.
Performances are at 11 a.m., with a donation-based admission—please note that there is no ATM in the village, so be sure to bring change!
L’événement SPECTACLE CHANSONS COMME À LA MAISON Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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