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BALADE AU DÉTOUR DE LA RIVIÈRE Saint-Martin-de-Boubaux

vendredi 14 août 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux

BALADE AU DÉTOUR DE LA RIVIÈRE Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Ville
48160 Saint-Martin-de-Boubaux
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Saint-Martin-de-Boubaux

BALADE AU DÉTOUR DE LA RIVIÈRE

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

La vallée du Galeizon est dotée d’un patrimoine naturel et bâti fabuleux. Lors d’une balade venez en apprendre plus sur ces richesses, nichées dans un écrin de nature.
Au détour de la rivière
vendredi 14 août de 9h30 à 12h St Martin de Boubaux
La vallée du Galeizon est dotée d’un patrimoine naturel et bâti fabuleux. Lors d’une balade venez en apprendre plus sur ces richesses, nichées dans un écrin de nature.

Gratuit, inscription obligatoire au 04 66 84 69 73. Le lieu de rendez-vous et des informations complémentaires vous seront envoyés suite à votre inscription.   .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 84 69 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Galeizon Valley boasts a fabulous natural and architectural heritage. Come take a stroll and learn more about these treasures, nestled in a natural setting.

L’événement BALADE AU DÉTOUR DE LA RIVIÈRE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-08-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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