Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT ONE MAN BAND LOUFOQUE

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

One man band loufoque avec Chtologo. Pensez à réserver !

Rendez-vous Samedi 8 Août à 21h, au café-restaurant associatif L’Essentiel pour le concert One man band loufoque avec Chtologo.

Participation libre

Tout public

Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver ! .

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63

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English :

A zany one-man band featuring Chtologo. Be sure to check it out!

L’événement CONCERT ONE MAN BAND LOUFOQUE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère