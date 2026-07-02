CONCERT ONE MAN BAND LOUFOQUE Saint-Martin-de-Boubaux
samedi 8 août 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT ONE MAN BAND LOUFOQUE
Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
One man band loufoque avec Chtologo. Pensez à réserver !
Rendez-vous Samedi 8 Août à 21h, au café-restaurant associatif L’Essentiel pour le concert One man band loufoque avec Chtologo.
Participation libre
Tout public
Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver ! .
Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63
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English :
A zany one-man band featuring Chtologo. Be sure to check it out!
L’événement CONCERT ONE MAN BAND LOUFOQUE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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