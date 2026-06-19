Saint-Martin-de-Boubaux

SPECTACLE VIEILLE BRANCHE

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à Vieille branche cirque dans un arbre entre branches et mât chinois.

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à Vieille branche cirque dans un arbre entre branches et mât chinois.

C’est l’histoire d’une amitié entre un homme et un arbre.

Une amitié créée fortuitement lorsque l’homme est monté dans cet arbre et qu’il a décidé d’y rester. Tout ce qu’il a découvert, tout ce que l’arbre lui a transmis, il est maintenant prêt à le partager.

Un moment de calme auprès d’un arbre, un instant de connexion au Vivant.

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

Durée 35 minutes

Jauge 100 personnes

Tout public

Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)

Infos et réservations au 06 41 94 12 10

Infos www.labo-rieuse.org

Au plaisir de vous y retrouver !

Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux

En partenariat avec la mairie. .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

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English :

The LaboRieuse association is pleased to invite you to %E0 Vieille branche: a circus performance in a tree, featuring trapeze acts and the Chinese pole.

Performances are at 11 a.m., with a donation-based admission—please note that there is no ATM in the village, so be sure to bring change!

L’événement SPECTACLE VIEILLE BRANCHE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental