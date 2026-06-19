SPECTACLE CE(S) PETIT(S) MOI(S) Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

SPECTACLE CE(S) PETIT(S) MOI(S)

Place du village Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les associations LaboRieuse et Nature et Patrimoine ont le plaisir de vous inviter à la représentation du spectacle Ce(s) petit(s) moi(s) de la Cie ALG (Compagnie des Arts Légèrement Gesticulés), le 23 juillet à 18H30 sur la place du village de St Martin de Boubaux.

Les associations LaboRieuse et Nature et Patrimoine ont le plaisir de vous inviter à la représentation du spectacle Ce(s) petit(s) moi(s) de la Cie ALG (Compagnie des Arts Légèrement Gesticulés), le 23 juillet à 18H30 sur la place du village de St Martin de Boubaux.

Ce(s) petit(s) moi(s) est un spectacle original qui mêle marionnette et jonglerie de chapeaux. Il est accessible à toutes et tous et adapté aux personnes sourdes ou malentendantes. La participation est à prix libre, au chapeau !

Wernicke ne parle pas. Elle vagabonde dans ses pensées, qui tourbillonnent dans sa tête en un brouhaha incessant. Elle se réfugie dans ses rêveries et entre en dialogue avec Broca, son autre soi . Peu à peu, ses pensées sortent du chapeau, s’incarnent et prennent vie. La marionnette devient un passeur entre le désir de dire et l’impossibilité de parler.

Ce spectacle sans parole, mêlant marionnette contemporaine et jonglerie de chapeaux, interroge avec délicatesse et malice la grande question cartésienne de la dualité du corps et de l’esprit. .

Place du village Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 labo.rieuse48@gmail.com

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English :

The organizations LaboRieuse and Nature et Patrimoine are pleased to invite you to a performance of the show Ce(s) petit(s) moi(s) by Cie ALG (Compagnie des Arts Légèrement Gesticulés), on July 23 at 6:30 p.m. in the village square of St. Martin de Boubaux.

L’événement SPECTACLE CE(S) PETIT(S) MOI(S) Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental