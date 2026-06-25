CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA Lieu-dit Le Mazelet Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA Lieu-dit Le Mazelet Saint-Martin-de-Boubaux jeudi 6 août 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA
Lieu-dit Le Mazelet A La cure Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert à là Cure, à 18h30 E il viaggo continua compositions originales et chants populaires.
Un voyage à travers l’Italie et l’Espagne joué par Alessandra Lupidi et Anja Schimanski.
Jeudi 6 août concert à là Cure, à 18h30 E il viaggo continua compositions originales et chants populaires ,
Alessandra Lupidi et Anja Schimanski. Un voyage à travers l’Italie et l’Espagne
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Le site de la Cure
L’ancienne Cure de Saint-Martin-de-Boubaux, légèrement excentrée du bourg principal, profite d’une position surélevée sur un promontoire. Le patrimoine bâti de la Cure se constitue d’un triptyque église/presbytère/école ainsi qu’une remise en contrebas.
En ce lieu a été écrit, imprimé et édité en 1889 l’Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu par l’abbé Pourcher qui était affecté à la paroisse de Saint-Martin de Boubaux de 1873 à 1900 sur une presse qu’il avait récupérée et réparée.
La Cure
Lieu-dit Le Mazelet
48160 SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX .
Lieu-dit Le Mazelet A La cure Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 08 64 65 71
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English :
The %E0 l%E0 Cure concert, at 6:30 p.m. at E il viaggo continua, features original compositions and folk songs.
A journey through Italy and Spain performed by Alessandra Lupidi and Anja Schimanski.
L’événement CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère