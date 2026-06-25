CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA Lieu-dit Le Mazelet Saint-Martin-de-Boubaux

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA

Lieu-dit Le Mazelet A La cure Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concert à là Cure, à 18h30 E il viaggo continua compositions originales et chants populaires.

Un voyage à travers l’Italie et l’Espagne joué par Alessandra Lupidi et Anja Schimanski.

Jeudi 6 août concert à là Cure, à 18h30 E il viaggo continua compositions originales et chants populaires ,

Alessandra Lupidi et Anja Schimanski. Un voyage à travers l’Italie et l’Espagne

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Le site de la Cure

L’ancienne Cure de Saint-Martin-de-Boubaux, légèrement excentrée du bourg principal, profite d’une position surélevée sur un promontoire. Le patrimoine bâti de la Cure se constitue d’un triptyque église/presbytère/école ainsi qu’une remise en contrebas.

En ce lieu a été écrit, imprimé et édité en 1889 l’Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu par l’abbé Pourcher qui était affecté à la paroisse de Saint-Martin de Boubaux de 1873 à 1900 sur une presse qu’il avait récupérée et réparée.

La Cure

Lieu-dit Le Mazelet

48160 SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX .

Lieu-dit Le Mazelet A La cure Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 08 64 65 71

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English :

The %E0 l%E0 Cure concert, at 6:30 p.m. at E il viaggo continua, features original compositions and folk songs.

A journey through Italy and Spain performed by Alessandra Lupidi and Anja Schimanski.

L’événement CONCERT E IL VIAGGIO CONTINUA Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère