THÉÂTRE LE PAYS DE RIEN Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

THÉÂTRE LE PAYS DE RIEN

Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à LE PAYS DE RIEN théâtre onirique. Un Spectacle sur l’émancipation et l’importance des rêves.

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à LE PAYS DE RIEN théâtre onirique. Un Spectacle sur l’émancipation et l’importance des rêves.

“ Il était une fois un pays où régnait un roi. Comme tous les rois, il faisait des guerres et il veillait sans cesse au bon ordre de son royaume. Mais ses guerres à lui étaient étranges. Il chassait les cris, les larmes, les couleurs, les soupirs, les rêves et il les enfermait dans des cages. Peu à peu, tous désertèrent son royaume. Tous, sauf sa fille qui ne supportait plus d’être princesse du pays de rien. Un jour, elle se révolta contre son père bien-aimé… ”

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)

Infos et réservations au 06 41 94 12 10

Infos www.labo-rieuse.org

Au plaisir de vous y retrouver !

Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux

En partenariat avec la mairie. .

Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The LaboRieuse association is pleased to invite you to %E0 LE PAYS DE RIEN: a dreamlike play. A performance about empowerment and the importance of dreams.

Performances are at 11 a.m., with a donation-based admission fee—please note that there is no ATM in the village, so be sure to bring change!

L’événement THÉÂTRE LE PAYS DE RIEN Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental