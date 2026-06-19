Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ?

Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à ON S’CONNAIT, NON ? Cirque aérien et acrobatique.

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à ON S’CONNAIT, NON ? Cirque aérien et acrobatique.

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)

Infos et réservations au 06 41 94 12 10

Infos www.labo-rieuse.org

Au plaisir de vous y retrouver !

Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux.

En partenariat avec la mairie. .

Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The LaboRieuse association is pleased to invite you to %E0 WE KNOW EACH OTHER, DON’T WE? A whimsical and acrobatic circus show.

The shows are at 11 a.m., with a donation-based admission—please note that there is no ATM in the village, so be sure to bring change!

L’événement CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ? Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental