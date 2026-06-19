CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ? Saint-Martin-de-Boubaux
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ?
Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à ON S’CONNAIT, NON ? Cirque aérien et acrobatique.
Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à ON S’CONNAIT, NON ? Cirque aérien et acrobatique.
Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)
Infos et réservations au 06 41 94 12 10
Infos www.labo-rieuse.org
Au plaisir de vous y retrouver !
Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux.
En partenariat avec la mairie. .
Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The LaboRieuse association is pleased to invite you to %E0 WE KNOW EACH OTHER, DON’T WE? A whimsical and acrobatic circus show.
The shows are at 11 a.m., with a donation-based admission—please note that there is no ATM in the village, so be sure to bring change!
L’événement CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ? Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental
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