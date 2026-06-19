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CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ? Saint-Martin-de-Boubaux

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux

CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ? Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place du Marché
Ville
48160 Saint-Martin-de-Boubaux
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Saint-Martin-de-Boubaux

CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ?

Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à ON S’CONNAIT, NON ? Cirque aérien et acrobatique.
Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à ON S’CONNAIT, NON ? Cirque aérien et acrobatique.

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)

Infos et réservations au 06 41 94 12 10
Infos www.labo-rieuse.org

Au plaisir de vous y retrouver !

Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux.

En partenariat avec la mairie.   .

Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The LaboRieuse association is pleased to invite you to %E0 WE KNOW EACH OTHER, DON’T WE? A whimsical and acrobatic circus show.
The shows are at 11 a.m., with a donation-based admission—please note that there is no ATM in the village, so be sure to bring change!

L’événement CIRQUE ON S’CONNAIT, NON ? Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental

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