SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE Saint-Martin-de-Boubaux

Saint-Martin-de-Boubaux

SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE

Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au spectacle surprenant Roméo dans la baignoire . Happening brut et troublant !

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au spectacle surprenant Roméo dans la baignoire .

Le spectacle, de ses débuts à aujourd’hui…

Aurélie et Pauline se rencontrent au Centre Régionale des Arts du Cirque de Lomme. Pendant trois ans elles travaillent chacune leur technique de cirque respective les Portés Acrobatiques et le Mat Chinois, et se retrouvent pour travailler le Clown. C’est en 2011, sous la chaleur torride du mois de Mai Lillois, ne trouvant comme point d’eau qu’une poubelle, que Roméo dans la baignoire un happening brut et troublant, voit le jour.

Transportées par ce monument du 7ème Art, le film Romeo+Juliet de Baz Luhrmann, des ailes poussent à ces 2 clowns. Enfoncées jusqu’au cou dans l’eau glacée, les répliques de Titanic s’invitent comme une évidence dans leurs divagations, au rythme des cris de Roméo, de la haine de Tybalt, de l’émotion de Mercutio et de l’innocence de Juliette.

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)

Infos et réservations au 06 41 94 12 10

Infos www.labo-rieuse.org

Au plaisir de vous y retrouver !

Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux.

En partenariat avec la mairie. .

Place du Marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The LaboRieuse association is pleased to invite you to a surprising performance: “Rom%E9o in the Bathtub.” A raw and unsettling happening!

Performances are at 11 a.m., with a donation-based admission—please note that there is no ATM in the village, so be sure to bring change!

L’événement SPECTACLE ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental