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CONCERT BLUES SAHARIEN JAZZ ET CHANT POÉTIQUE Saint-Martin-de-Boubaux

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT BLUES SAHARIEN JAZZ ET CHANT POÉTIQUE Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Café-resto associatif L'Essentiel
Ville
48160 Saint-Martin-de-Boubaux
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT BLUES SAHARIEN JAZZ ET CHANT POÉTIQUE

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Blues saharien jazz et chant poétique avec Mandiwa. Pensez à réserver !
Rendez-vous Vendredi 31 juillet à 21h, au café-restaurant associatif L’Essentiel pour un concert de Blues saharien jazz et chant poétique avec Mandiwa.

Participation libre
Tout public

Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver !   .

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 

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English :

Saharan blues, jazz, and poetic vocals with Mandiwa. Be sure to make a reservation!

L’événement CONCERT BLUES SAHARIEN JAZZ ET CHANT POÉTIQUE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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