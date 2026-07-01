Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT BLUES SAHARIEN JAZZ ET CHANT POÉTIQUE

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Blues saharien jazz et chant poétique avec Mandiwa. Pensez à réserver !

Rendez-vous Vendredi 31 juillet à 21h, au café-restaurant associatif L’Essentiel pour un concert de Blues saharien jazz et chant poétique avec Mandiwa.

Participation libre

Tout public

Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver ! .

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63

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English :

Saharan blues, jazz, and poetic vocals with Mandiwa. Be sure to make a reservation!

L’événement CONCERT BLUES SAHARIEN JAZZ ET CHANT POÉTIQUE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère