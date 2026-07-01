CONCERT ROULIETTE RUSE Saint-Martin-de-Boubaux
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT ROULIETTE RUSE
Place du marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au concert de ROULIETTE RUSE Chanteuse poético-crue !
Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au concert de ROULIETTE RUSE.
Une artiste singulière qui mêle chanson à texte et performances musicales originales. Son univers poético-cru, à la fois tendre et provocateur, invite à une réflexion profonde tout en divertissant. Accompagnée de guitare, accordéon et boîtes à rythmes, elle crée une atmosphère unique où humour et émotion se côtoient. Ce concert promet une expérience musicale riche et surprenante.
Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)
Infos et réservations au 06 41 94 12 10
Infos www.labo-rieuse.org
Au plaisir de vous y retrouver !
Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux.
En partenariat avec la mairie .
Place du marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10
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English :
The LaboRieuse association is pleased to invite you to a concert by ROULIETTE RUSE: A raw, poetic singer!
Performances start at 11 a.m., with a pass-the-hat collection—please note that there are no ATMs in the village, so be sure to bring change!
L’événement CONCERT ROULIETTE RUSE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par Conseil Départemental
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