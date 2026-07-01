CONCERT ROULIETTE RUSE Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT ROULIETTE RUSE

Place du marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au concert de ROULIETTE RUSE Chanteuse poético-crue !

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au concert de ROULIETTE RUSE.

Une artiste singulière qui mêle chanson à texte et performances musicales originales. Son univers poético-cru, à la fois tendre et provocateur, invite à une réflexion profonde tout en divertissant. Accompagnée de guitare, accordéon et boîtes à rythmes, elle crée une atmosphère unique où humour et émotion se côtoient. Ce concert promet une expérience musicale riche et surprenante.

Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !

Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)

Infos et réservations au 06 41 94 12 10

Infos www.labo-rieuse.org

Au plaisir de vous y retrouver !

Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux.

En partenariat avec la mairie .

Place du marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

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English :

The LaboRieuse association is pleased to invite you to a concert by ROULIETTE RUSE: A raw, poetic singer!

Performances start at 11 a.m., with a pass-the-hat collection—please note that there are no ATMs in the village, so be sure to bring change!

L’événement CONCERT ROULIETTE RUSE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par Conseil Départemental