Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Compositeur, guitariste et producteur, Frédéric Anthouard développe depuis plus de trente-cinq ans un univers musical singulier, à la croisée des musiques classiques, improvisées, électroacoustiques et expérimentales.

Participation libre. Tout public

Compositeur, guitariste et producteur, Frédéric Anthouard développe depuis plus de trente-cinq ans un univers musical singulier, à la croisée des musiques classiques, improvisées, électroacoustiques et expérimentales.

Participation libre

Tout public

Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver ! .

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63

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English :

Composer, guitarist, and producer Frédéric Anthouard has been developing a unique musical universe for over thirty-five years, at the crossroads of classical, improvised, electroacoustic, and experimental music.

Free admission. Open to all ages

L’événement CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère