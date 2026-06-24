CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD Saint-Martin-de-Boubaux
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD
Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Compositeur, guitariste et producteur, Frédéric Anthouard développe depuis plus de trente-cinq ans un univers musical singulier, à la croisée des musiques classiques, improvisées, électroacoustiques et expérimentales.
Participation libre. Tout public
Compositeur, guitariste et producteur, Frédéric Anthouard développe depuis plus de trente-cinq ans un univers musical singulier, à la croisée des musiques classiques, improvisées, électroacoustiques et expérimentales.
Participation libre
Tout public
Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver ! .
Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63
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English :
Composer, guitarist, and producer Frédéric Anthouard has been developing a unique musical universe for over thirty-five years, at the crossroads of classical, improvised, electroacoustic, and experimental music.
Free admission. Open to all ages
L’événement CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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