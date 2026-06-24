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CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD Saint-Martin-de-Boubaux

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Café-resto associatif L'Essentiel
Ville
48160 Saint-Martin-de-Boubaux
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Compositeur, guitariste et producteur, Frédéric Anthouard développe depuis plus de trente-cinq ans un univers musical singulier, à la croisée des musiques classiques, improvisées, électroacoustiques et expérimentales.
Participation libre. Tout public
Compositeur, guitariste et producteur, Frédéric Anthouard développe depuis plus de trente-cinq ans un univers musical singulier, à la croisée des musiques classiques, improvisées, électroacoustiques et expérimentales.

Participation libre
Tout public

Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver !   .

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 

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English :

Composer, guitarist, and producer Frédéric Anthouard has been developing a unique musical universe for over thirty-five years, at the crossroads of classical, improvised, electroacoustic, and experimental music.
Free admission. Open to all ages

L’événement CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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