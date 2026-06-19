SPECTACLE PARFAITE Saint-Martin-de-Boubaux
SPECTACLE PARFAITE Saint-Martin-de-Boubaux mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
SPECTACLE PARFAITE
Place du marché Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
LaboRieuse vous invite à Parfaite solo de danse pour une femme et son sac de 60kg
Une femme transporte, c’est tout ce avec quoi elle s’est construite un mélange d’injonctions sociales et d’attentes familiales…
A 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à Parfaite solo de danse pour une femme et son sac de 60kg
Une femme traîne derrière elle un sac lourd et encombrant.
Ce qu’elle transporte, c’est tout ce avec quoi elle s’est construite un mélange d’injonctions sociales et d’attentes familiales.
Tout ça lui pèse et envahit son quotidien.
Mais aujourd’hui, elle décide de faire du tri pour s’alléger.
Un solo entre une femme et son sac, symbole de ces injonctions et de ce poids qui lui pèse sur les épaules. Dans ce moment partagé, le public assiste aux réflexions d’une femme, devient le témoin de son cheminement intérieur et l’accompagne dans ce processus
Les spectacles sont à 11h, avec une participation au chapeau attention, il n’y pas de distributeur de billets au village, pensez à prendre de la monnaie !
Buvette et petite restauration vous seront également proposées sur la place du marché, ainsi qu’au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux)
Infos et réservations au 06 41 94 12 10
Infos www.labo-rieuse.org
Au plaisir de vous y retrouver !
Profitez de votre venue pour faire un tour sur le marché paysan et artisanal tous les mercredis matin à St Martin de Boubaux
Danseuse et chorégraphe Manon CHAURAND
Regard extérieur chorégraphique Marie CONIL, Anne LOPEZ
Aide à la mise en scène / Regard extérieur mise en espace Benoît Lerat
Conception décor Hélène HAVARD
Partenaires diffusion Communauté de Communes du Piémont Cévénol, Compagnie les pieds dans l’O, l’Héliotrope, Compagnie Les Gens du Quai .
Place du marché Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10
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English :
LaboRieuse presents %E0 “Perfect: A Dance Solo for a Woman and Her 60kg Bag”
A woman carries with her everything that has shaped her: a mix of social imperatives and family expectations…
At 11 a.m., with a pay-what-you-can admission—please note, there is no ATM in the village, so be sure to bring change!
L’événement SPECTACLE PARFAITE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Conseil Départemental
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