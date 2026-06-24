Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

SPECTACLE DE MARIONNETTE PETITES HISTOIRES SANS PAROLES

Temple Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Trois histoires légères et touchantes où on retrouve tout l’humour de la marionnettes classique, accompagné en musique live avec le jazzman Jean-Luc Ponthieux. Entrée libre

Trois histoires légères et touchantes où on retrouve tout l’humour de la marionnettes classique, accompagné en musique live avec le jazzman Jean-Luc Ponthieux.

Mardi 21 juillet au Temple à 18h30, Petites Histoires Sans Paroles, Brice Coupey de la compagnie Alinéa.

Brice Coupey a d’abord été comédien, depuis vingt ans il explore le répertoire contemporain avec la marionnette.

Il rencontre la marionnette avec Alain Recoing en 1999. Il exerce depuis sous la direction de metteurs en scène avec lesquels il partage, le plus souvent, un bout de chemin et un amour des textes contemporains Dominique Houdart, Alain Recoing, Pierre Blaise, Alain Lecucq, Luc Laporte, Nicolas Goussef, Hubert Jegat, Agnès Renaud et Sylvain Maurice.

Il développe ses propres créations via la Compagnie l’Alinéa au sein de laquelle il privilégie le plus souvent le métissage de la marionnette avec les autres arts.

Entrée libre .

Temple Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 07 11 52 58 natureetpatrimoine.sm@gmail.com

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English :

Three lighthearted and touching stories that capture all the humor of classic puppetry, accompanied by live music from jazz musician Jean-Luc Ponthieux. Free admission

L’événement SPECTACLE DE MARIONNETTE PETITES HISTOIRES SANS PAROLES Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère