LE JEUDI DES ENFANTS Saint-Martin-de-Boubaux
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
LE JEUDI DES ENFANTS
Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Rendez-vous en famille pour un goûter suivi d’une animation conçue spécialement pour les enfants ! Réservations conseillées.
Rendez-vous les jeudis de juillet et août en famille pour un goûter suivi d’une animation conçue spécialement pour les enfants !
Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver ! .
Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63
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English :
Join us for a family gathering featuring an afternoon snack followed by an activity designed especially for children! Reservations are recommended.
L’événement LE JEUDI DES ENFANTS Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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