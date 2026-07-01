Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

LE JEUDI DES ENFANTS

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Rendez-vous en famille pour un goûter suivi d’une animation conçue spécialement pour les enfants ! Réservations conseillées.

Rendez-vous les jeudis de juillet et août en famille pour un goûter suivi d’une animation conçue spécialement pour les enfants !

Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver ! .

Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63

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English :

Join us for a family gathering featuring an afternoon snack followed by an activity designed especially for children! Reservations are recommended.

L’événement LE JEUDI DES ENFANTS Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère