CONCERT MUSIQUE DU BRÉSIL Saint-Martin-de-Boubaux
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT MUSIQUE DU BRÉSIL
Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Musique du Brésil avec Natacha Santos & Dano Haider. Pensez à réserver !
Rendez-vous samedi 18 juillet à 21h, au café-restaurant associatif L’Essentiel pour un concert de musique du Brésil avec Natacha Santos & Dano Haider.
Participation libre
Tout public
Buvette et restauration au café-restaurant associatif l’Essentiel (à St Martin de Boubaux). Pensez à réserver ! .
Café-resto associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63
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English :
Brazilian music with Natacha Santos & Dano Haider. Don’t forget to make a reservation!
L’événement CONCERT MUSIQUE DU BRÉSIL Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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