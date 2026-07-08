CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Saint-Martin-de-Boubaux
mercredi 12 août 2026 · Saint-Martin-de-Boubaux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Projection du film Le chant des forêts de Munier Vincent. Durée 01h34min / Genre Documentaire / Origine France (VF)
Projection du film Le chant des forêts de Munier Vincent à la salle municipale, mercredi 12 Aout à 21h.
Durée 01h34min / Genre Documentaire / Origine France (VF)
Synopsis
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film Le chant des for%EAts by Vincent Munier. Running time: 01h34min / Genre: Documentary / Country of origin: France (French version)
L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Saint-Martin-de-Boubaux (Lozère)
- SPECTACLE PARFAITE Saint-Martin-de-Boubaux 8 juillet 2026
- CONCERT FRÉDÉRIC ANTHOUARD Saint-Martin-de-Boubaux 11 juillet 2026
- CONCERT ROULIETTE RUSE Saint-Martin-de-Boubaux 15 juillet 2026
- LE JEUDI DES ENFANTS Saint-Martin-de-Boubaux 16 juillet 2026
- CONCERT MUSIQUE DU BRÉSIL Saint-Martin-de-Boubaux 18 juillet 2026