Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Projection du film Le chant des forêts de Munier Vincent. Durée 01h34min / Genre Documentaire / Origine France (VF)

Projection du film Le chant des forêts de Munier Vincent à la salle municipale, mercredi 12 Aout à 21h.

Durée 01h34min / Genre Documentaire / Origine France (VF)

Synopsis

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film Le chant des for%EAts by Vincent Munier. Running time: 01h34min / Genre: Documentary / Country of origin: France (French version)

L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère