Informations pratiques

Plancher-les-Mines

Autour des mines de Plancher-les-Mines

5 Place de l’Hôtel de Ville Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 13:30:00

fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :

2026-08-06

4h | 3 km | +300 m

Balade sur les traces des mines de plomb argentifère du Moyen-Âge. Avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc naturel régional .

Balade inscrite au programme de découvertes proposé dans le cadre du projet de Grand Site de France du Massif du Ballon d’Alsace.

Gratuit | Places limitées | Sur réservation | Lieu de départ communiqué à l’inscription | Public marcheur .

5 Place de l’Hôtel de Ville Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English : Autour des mines de Plancher-les-Mines

L’événement Autour des mines de Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)