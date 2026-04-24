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Autour Du fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Autour Du fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Autour Du fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Médiathèque du Val de Blaise

Adresse : Place Marie Stuart, 52130 Wassy

Ville : 52130 Wassy

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : entrée libre ou sur inscription

Autour Du fil Jeudi 18 juin, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre ou sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00

Si tu souhaites découvrir les travaux d’aiguilles seul(e) ou en famille, rejoins le groupe pour de folles après-midi couture !

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révisions et créations couture

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