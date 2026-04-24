Autour Du fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
Autour Du fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy jeudi 18 juin 2026.
Autour Du fil Jeudi 18 juin, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
entrée libre ou sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00
Si tu souhaites découvrir les travaux d’aiguilles seul(e) ou en famille, rejoins le groupe pour de folles après-midi couture !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
révisions et créations couture
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