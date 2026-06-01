Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy Wassy samedi 20 juin 2026.

Wassy

Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy

Promenades de Wassy Wassy Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

Feu de la St Jean et Fête de la Musique à Wassy le 20 Juin,

Brocante de 10h à 22h (2€ pour les professionnels, 1€ pour les particuliers)

Château gonflable/jeux gonflables,

Danse avec Mylène à 14h, Goûter offert tous en blanc pour l’activité !

Allumage du feu Dragon à brûler à 23h

Restauration sur place (restauration rapide le midi/barbecue le soir)

Alcool interdit aux moins de 18 ans !

De 20h à 2h, profitez de la piste de danse avec le DJ Kev évènement,

Où vous pourrez également découvrir des voitures TUNING

Venez nombreux ! .

Promenades de Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 82 92 42

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English :

L’événement Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne