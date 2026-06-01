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Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy Wassy

Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy Wassy samedi 20 juin 2026.

Adresse : Promenades de Wassy

Ville : 52130 Wassy

Département : Haute-Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 1 1 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Wassy

Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy

Promenades de Wassy Wassy Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
Feu de la St Jean et Fête de la Musique à Wassy le 20 Juin,
Brocante de 10h à 22h (2€ pour les professionnels, 1€ pour les particuliers)
Château gonflable/jeux gonflables,
Danse avec Mylène à 14h, Goûter offert tous en blanc pour l’activité !
Allumage du feu Dragon à brûler à 23h
Restauration sur place (restauration rapide le midi/barbecue le soir)
Alcool interdit aux moins de 18 ans !
De 20h à 2h, profitez de la piste de danse avec le DJ Kev évènement,
Où vous pourrez également découvrir des voitures TUNING
Venez nombreux !   .

Promenades de Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 82 92 42 

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English :

L’événement Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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