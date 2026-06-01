Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy Wassy
Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy Wassy samedi 20 juin 2026.
Wassy
Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy
Promenades de Wassy Wassy Haute-Marne
Tarif : 1 – 1 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
Feu de la St Jean et Fête de la Musique à Wassy le 20 Juin,
Brocante de 10h à 22h (2€ pour les professionnels, 1€ pour les particuliers)
Château gonflable/jeux gonflables,
Danse avec Mylène à 14h, Goûter offert tous en blanc pour l’activité !
Allumage du feu Dragon à brûler à 23h
Restauration sur place (restauration rapide le midi/barbecue le soir)
Alcool interdit aux moins de 18 ans !
De 20h à 2h, profitez de la piste de danse avec le DJ Kev évènement,
Où vous pourrez également découvrir des voitures TUNING
Venez nombreux ! .
Promenades de Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 82 92 42
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English :
L’événement Feu de la St Jean et fête de la musique à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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