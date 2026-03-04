La Constellation Bricole, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
La Constellation Bricole Mercredi 17 juin, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T15:30:00+02:00
Lectures et création féministe !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
féminisme et émancipation féminisme bricolage