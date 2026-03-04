Le Concert Du mois : For kids !, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Le Concert Du mois : For kids ! Vendredi 19 juin, 17h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre ou sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

La médiathèque décline son concert du mois pour les enfants accueille Coco Boum Boum!

Piste de danse géante, rythmes électro et synthés : une fête haute en couleurs pour danser, jouer et s’amuser comme des zinzins.

Une boum survitaminée qui rendra jaloux les parents !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/

Coco Boum Boum boum concert