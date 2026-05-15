Autour du piano: concert au temple protestant Temple Protestant Bayonne

Bayonne

Autour du piano: concert au temple protestant

Temple Protestant 20 Rue Albert Premier Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

A la veille de l’été, l’association Amarres donne carte blanche à des artistes locaux pour faire résonner le piano Pleyel centenaire du Temple protestant de Bayonne.

Ce temps musical instrumental et vocal s’articulera autour de 3 concerts aux univers très différents, le week-end des 6 et 7 juin. Le 1er concert Légendes (le samedi à 11h), emportera les spectateurs dans l’univers de Dvorak et des paysages de sa Bohème natale sous les doigts de Chloé Barthélémy et Jean-Pascal Guillot, en duo à 4 mains. .

Temple Protestant 20 Rue Albert Premier Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 41 62 81 amarres64100@gmail.com

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English : Autour du piano: concert au temple protestant

L’événement Autour du piano: concert au temple protestant Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne