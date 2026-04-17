Mon Cousin Italien Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Mon Cousin Italien

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24 21:45:00

Date(s) :

2026-06-24

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

La drôle et véritable histoire d’un chercheur de rêves. Un jour, mon cousin m’a dit tout est fini. Puis il est parti, et depuis, je ne l’ai plus jamais revu. Pepemauro part à la recherche de son cousin à travers l’Italie et la France. Il vous conte son voyage, ses aventures rocambolesques, ses rêves, ses réflexions philosophiques sur la vie et les défis d’un calabrais à Paris. Va-t-il retrouver son cousin ? Que cherche-t-il dans cette quête ? Vous le découvrirez dans ce spectacle empreint de charme, de liberté et d’humour à l’italienne. Tout se mêle des anecdotes comiques, des bizarreries, de la Commedia dell’Arte, de la musique et cela agrémenté souvent d’une touche d’ironie ! Venez et laissez-vous surprendre à rire et à voyager en parlant italien avec Stefano Pepemauro. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Mon Cousin Italien

L’événement Mon Cousin Italien Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne