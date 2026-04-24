« Aux Abords de la Ville » – Peintures et dessins de Sylvie Beaufils La Cale Rennes Dimanche 26 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Exposition « Aux Abords de la Ville » – Peintures et dessins de Sylvie Beaufils Du vendredi 17 avril au dimanche 17 mai, de 15 h à 19 h à la Cale, 18, avenue Jorge-Semprún, Rennes

**Exposition “Aux Abords de la Ville” – Peintures et dessins de Sylvie Beaufils**

Enseignante-chercheuse en physique à l’Université de Rennes, formée par Anne et Philippe Pengrech à l’atelier d’art plastique de Betton, Sylvie Beaufils développe depuis 1993 une œuvre picturale autour de paysages urbains et périurbains façonnés par l’être humain.

_“La beauté des paysages périurbains me frappe, cette beauté n’est perceptible qu’à certaines heures, sous certains cadrages. Un pylône en plein champ est beau quand sa forme plastique est révélée, au milieu des arbres. Glissement du pylône aux arbres, sentinelles en plein champ. Personnages silencieux, en attente.”_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T19:00:00.000+02:00

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partagerbaudchardonnet@gmail.com https://baudchardonnet.wixsite.com/partager-baud-chardo

La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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