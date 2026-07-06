AGENDA · Nantes
Aux arbres, les sentinelles de Pierre Kurczewski Galerie RDV Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Galerie RDV · Nantes
Informations pratiques
Aux arbres, les sentinelles de Pierre Kurczewski Galerie RDV Nantes 19 septembre – 7 novembre
En 2025, Pierre Kurczewski a publié un livre/coffret constitué de 9 livrets, tous accompagnés d’un texte. Ce sont des images extraites de deux de ces séries qui sont présentées à la galerie RDV.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-07T19:00:00.000+01:00
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Galerie RDV 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Nantes
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