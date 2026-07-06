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Aux arbres, les sentinelles de Pierre Kurczewski Galerie RDV Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Galerie RDV · Nantes

Aux arbres, les sentinelles de Pierre Kurczewski Galerie RDV Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Galerie RDV
Adresse
16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes
Ville
Nantes

Aux arbres, les sentinelles de Pierre Kurczewski Galerie RDV Nantes 19 septembre – 7 novembre

En 2025, Pierre Kurczewski a publié un livre/coffret constitué de 9 livrets, tous accompagnés d’un texte. Ce sont des images extraites de deux de ces séries qui sont présentées à la galerie RDV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-07T19:00:00.000+01:00

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Galerie RDV 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Nantes


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