Informations pratiques

Aux arbres, les sentinelles de Pierre Kurczewski Galerie RDV Nantes 19 septembre – 7 novembre

En 2025, Pierre Kurczewski a publié un livre/coffret constitué de 9 livrets, tous accompagnés d’un texte. Ce sont des images extraites de deux de ces séries qui sont présentées à la galerie RDV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-11-07T19:00:00.000+01:00

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Galerie RDV 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Nantes



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