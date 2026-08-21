Aux Hommes du Paradis, petits et grands Sommevoire Sommevoire
dimanche 27 septembre 2026 · Sommevoire
Informations pratiques
Sommevoire
Aux Hommes du Paradis, petits et grands Sommevoire
Le Paradis Sommevoire Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Tout public
Venez participer à la visite commentée du Paradis, endroit hors du temps pour découvrir des modèles en plâtre qui ont servis pour faire de la Fonte d’Art.
Visite commentée par Bruno, Laurent, Philippe et Joel. S’en suivra un apéritif.
Entrée Gratuite. Dimanche 27 septembre 2026 à 10h30 .
Le Paradis Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 48 21 36
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English :
L’événement Aux Hommes du Paradis, petits et grands Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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