Informations pratiques

Sommevoire

Aux Hommes du Paradis, petits et grands Sommevoire

Le Paradis Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Tout public

Venez participer à la visite commentée du Paradis, endroit hors du temps pour découvrir des modèles en plâtre qui ont servis pour faire de la Fonte d’Art.

Visite commentée par Bruno, Laurent, Philippe et Joel. S’en suivra un apéritif.

Entrée Gratuite. Dimanche 27 septembre 2026 à 10h30 .

Le Paradis Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 48 21 36

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English :

L’événement Aux Hommes du Paradis, petits et grands Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne