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AGENDA · Sommevoire

Aux Hommes du Paradis, petits et grands Sommevoire Sommevoire

dimanche 27 septembre 2026 · Sommevoire

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Le Paradis
Ville
52220 Sommevoire
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Sommevoire

Aux Hommes du Paradis, petits et grands Sommevoire

Le Paradis Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Tout public
Venez participer à la visite commentée du Paradis, endroit hors du temps pour découvrir des modèles en plâtre qui ont servis pour faire de la Fonte d’Art.

Visite commentée par Bruno, Laurent, Philippe et Joel. S’en suivra un apéritif.

Entrée Gratuite. Dimanche 27 septembre 2026 à 10h30   .

Le Paradis Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 48 21 36 

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English :

L’événement Aux Hommes du Paradis, petits et grands Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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