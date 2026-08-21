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AGENDA · Sommevoire

Voyage dans l’Univers Gospel Récital Gospel à Sommevoire Sommevoire

vendredi 25 septembre 2026 · Sommevoire

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
Eglise Saint-Pierre
Ville
52220 Sommevoire
Département
Haute-Marne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sommevoire

Voyage dans l’Univers Gospel Récital Gospel à Sommevoire

Eglise Saint-Pierre Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Tout public
Venez découvrir le Gospel avec Mister Blaiz, la chanteuse Charlie ainsi que des choeurs. Découvrez ou redécouvrez les chansons d’artistes célèbres tels que Maurane, Gilbert Bécaud ou Céline Dion. Un répertoire vaste pour vous amener dans l’univers du Gospel.

Vendredi 25 septembre 2026 à l’Eglise Saint-Pierre de Sommevoire.
Participations aux Frais de 10€ (ou plus si vous le souhaitez)   .

Eglise Saint-Pierre Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 58 87 18 

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English :

L’événement Voyage dans l’Univers Gospel Récital Gospel à Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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