Informations pratiques

Sommevoire

Voyage dans l’Univers Gospel Récital Gospel à Sommevoire

Eglise Saint-Pierre Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Tout public

Venez découvrir le Gospel avec Mister Blaiz, la chanteuse Charlie ainsi que des choeurs. Découvrez ou redécouvrez les chansons d’artistes célèbres tels que Maurane, Gilbert Bécaud ou Céline Dion. Un répertoire vaste pour vous amener dans l’univers du Gospel.

Vendredi 25 septembre 2026 à l’Eglise Saint-Pierre de Sommevoire.

Participations aux Frais de 10€ (ou plus si vous le souhaitez) .

Eglise Saint-Pierre Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 58 87 18

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English :

L’événement Voyage dans l’Univers Gospel Récital Gospel à Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne