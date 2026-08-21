Voyage dans l’Univers Gospel Récital Gospel à Sommevoire Sommevoire
vendredi 25 septembre 2026 · Sommevoire
Informations pratiques
Sommevoire
Voyage dans l’Univers Gospel Récital Gospel à Sommevoire
Eglise Saint-Pierre Sommevoire Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Tout public
Venez découvrir le Gospel avec Mister Blaiz, la chanteuse Charlie ainsi que des choeurs. Découvrez ou redécouvrez les chansons d’artistes célèbres tels que Maurane, Gilbert Bécaud ou Céline Dion. Un répertoire vaste pour vous amener dans l’univers du Gospel.
Vendredi 25 septembre 2026 à l’Eglise Saint-Pierre de Sommevoire.
Participations aux Frais de 10€ (ou plus si vous le souhaitez) .
Eglise Saint-Pierre Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 58 87 18
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English :
L’événement Voyage dans l’Univers Gospel Récital Gospel à Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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