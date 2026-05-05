Rouen

Aux origines du Voguing Documentaire et conférence avec Lasseindra Ninja-Lanvin

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 20:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Plongez aux sources d’un mouvement mythique. Le documentaire-fiction So You Wanna Vogue Huh de Zelda Fitzgerald vous transporte dans le New York des années 70, au cœur des communautés afro-américaines et queer qui ont vu naître la culture ballroom et l’effervescence du voguing. Un temps d’échange et de découverte pour décrypter les codes d’une danse et d’une esthétique devenues mondiales. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Aux origines du Voguing Documentaire et conférence avec Lasseindra Ninja-Lanvin

L’événement Aux origines du Voguing Documentaire et conférence avec Lasseindra Ninja-Lanvin Rouen a été mis à jour le 2026-04-29 par Seine-Maritime Attractivité