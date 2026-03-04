Wonder Women L’Arpeggiata

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 21:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Durée 1h30, sans entracte

Une soirée avec l’Arpeggiata est toujours un événement, une fête où le répertoire baroque se réinvente avec audace et ferveur. Qui de l’Arpeggiata ou des compositrices mises à l’honneur sont les plus Wonder Women ?

L’une travaille à sauvegarder le répertoire fascinant que leurs œuvres recèlent, les autres ressurgissent aujourd’hui à la faveur d’une relecture historique. Si Barbara Strozzi ou Antonia Bembo étaient des compositrices aussi prospères que leurs collègues masculins, leurs vies personnelles, elles, étaient plus tragiques. Elles ont infusé leur musique et l’on sent, à travers les siècles, toute la force et la résilience de la véritable passion celle qui renverse des montagnes et produit des merveilles. .

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Wonder Women L’Arpeggiata

L’événement Wonder Women L’Arpeggiata Rouen a été mis à jour le 2026-03-04 par Seine-Maritime Attractivité