Exposition sur la sobriété foncière, Pavillon des transitions – Rouen, Rouen

Exposition sur la sobriété foncière 5 – 30 mai Pavillon des transitions – Rouen Seine-Maritime

Entrée libre aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T10:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Atteindre une complémentarité et un équilibre entre le développement des activités humaines et l’usage des sols implique de repenser nos modes de vie, nos habitudes de consommation et de déplacement, notre rapport au territoire et à ses ressources, et la manière dont l’aménagement est collectivement pensé. La réussite de cette transition repose sur la conciliation des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Afin de mieux comprendre ces enjeux, le Pavillon des transitions vous propose de découvrir l’exposition « Des solutions sur mesure pour s’adapter à la rareté des ressources et bien vivre dans nos territoires ».du 5 au 30 mai 2025.

A noter : Profitez de cette visite pour découvrir la double exposition « Sous la pluie, Comprendre, vivre et s’adapter » au Pavillon des Transitions et « Sous la pluie, Peindre, vivre et rêver » au Musée des Beaux Arts »

Pavillon des transitions – Rouen Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

« Des solutions sur mesure pour s’adapter à la rareté des ressources et bien vivre dans nos territoires »