Tour du monde des mythes et légendes : monstres et Yokaï, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Tour du monde des mythes et légendes : monstres et Yokaï Mercredi 6 mai, 16h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

À travers des histoires et des contes issus du folklore japonais, les bibliothécaires vous feront découvrir les mystérieuses créatures que sont les yokaï. Parfois monstrueux, démoniaques ou bienveillants, ils sont aussi nombreux que différents. De quoi satisfaire tous les lecteurs.La séance se finira par un petit atelier manuel autour de la culture japonaise.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/tour-du-monde-des-mythes-et-legendes-monstres-et-yokai »}]

À travers des histoires et des contes issus du folklore japonais, les bibliothécaires vous feront découvrir les mystérieuses créatures.

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