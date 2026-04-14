Parlons anglais, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Parlons anglais, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen mercredi 6 mai 2026.
Parlons anglais Mercredi 6 mai, 17h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00
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