Rouen

Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française ?

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 21:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06

Tout commence avec l’arbre généalogique familial ce que l’on trouve que l’on ne cherchait pas. De la généalogie à l’Histoire, il n’y a qu’un pas.

Dans Portraits de Famille, l’historienne de l’art et performeuse Hortense Belhôte rend hommage aux anti-héros et héroïnes de la Révolution française, à celles et ceux qui sont restés aux marges du récit national.

Entre récit historique et réflexion contemporaine, cette conférence spectaculaire, aux allures de stand-up, bouscule les mythes fondateurs et invite à interroger les frontières entre centre et marge dans la mémoire collective. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française ?

L’événement Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française ? Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité