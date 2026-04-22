Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française ? Rouen
Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française ? Rouen mardi 5 mai 2026.
Rouen
Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française ?
7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 21:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-06
Tout commence avec l’arbre généalogique familial ce que l’on trouve que l’on ne cherchait pas. De la généalogie à l’Histoire, il n’y a qu’un pas.
Dans Portraits de Famille, l’historienne de l’art et performeuse Hortense Belhôte rend hommage aux anti-héros et héroïnes de la Révolution française, à celles et ceux qui sont restés aux marges du récit national.
Entre récit historique et réflexion contemporaine, cette conférence spectaculaire, aux allures de stand-up, bouscule les mythes fondateurs et invite à interroger les frontières entre centre et marge dans la mémoire collective. .
7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française ?
L’événement Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française ? Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
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