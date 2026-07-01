samedi 11 juillet 2026 · la poste aux chevaux des ormes · Les Ormes

Informations pratiques

Les Ormes

Aux Ormes Mozartiens !

la poste aux chevaux des ormes LES ORMES Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

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la poste aux chevaux des ormes LES ORMES Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 55 33 64 delogiviere@gmail.com

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English : Aux Ormes Mozartiens !

L’événement Aux Ormes Mozartiens ! Les Ormes a été mis à jour le 2026-06-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne