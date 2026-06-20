De Cours en jardins aux Ormes Château des Ormes Les Ormes mercredi 15 juillet 2026.

Les Ormes

De Cours en jardins aux Ormes

Château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente.

Accueil du public à partir de **17h30**

**18h ** Présentation des lieux par le propriétaire

**18h30 Concert de Yellow Bounce**

Yellow Bounce propose une musique placée sous le signe du jazz trad New Orleans et du swing. Son répertoire met à l’honneur les morceaux interprétés ou composés par Sidney Bechet, figure emblématique de la Nouvelle-Orléans et pionnier de l’improvisation. Pour l’occasion, les musiciens de Yellow Bounce feront vibrer les lieux au son de leur quintet, redonnant vie à cette musique intemporelle et fédératrice !

La soirée se terminera par un moment convivial.

**Jauge limitée**, merci de réserver. .

Château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement De Cours en jardins aux Ormes Les Ormes a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne