Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando Salle des Piedalloues Auxerre

Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando Salle des Piedalloues Auxerre dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle des Piedalloues

Adresse : 1 Boulevard des Pyrénées

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 3 3 3 Autres Tarifs

Auxerre

Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando

Salle des Piedalloues 1 Boulevard des Pyrénées Auxerre Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Les Cyclotouristes Auxerrois vous accueillent pour leur traditionnelle randonnée cyclo vers Vézelay. De plus vous pouvez parcourir à pied une boucle de 10 km que nous avons fléché.   .

Salle des Piedalloues 1 Boulevard des Pyrénées Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando

L’événement Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando Auxerre a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Auxerrois

À voir aussi à Auxerre (Yonne)