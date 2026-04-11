Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando Salle des Piedalloues Auxerre

Auxerre

Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando

Salle des Piedalloues 1 Boulevard des Pyrénées Auxerre Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Les Cyclotouristes Auxerrois vous accueillent pour leur traditionnelle randonnée cyclo vers Vézelay. De plus vous pouvez parcourir à pied une boucle de 10 km que nous avons fléché. .

Salle des Piedalloues 1 Boulevard des Pyrénées Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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L’événement Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando Auxerre a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Auxerrois