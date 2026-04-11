Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando Salle des Piedalloues Auxerre
Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando Salle des Piedalloues Auxerre dimanche 10 mai 2026.
Auxerre
Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando
Salle des Piedalloues 1 Boulevard des Pyrénées Auxerre Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Les Cyclotouristes Auxerrois vous accueillent pour leur traditionnelle randonnée cyclo vers Vézelay. De plus vous pouvez parcourir à pied une boucle de 10 km que nous avons fléché. .
Salle des Piedalloues 1 Boulevard des Pyrénées Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando
L’événement Auxerre Vézelay Auxerre Vélo et Rando Auxerre a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Auxerrois
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