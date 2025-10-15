Kaléidoscope poétique et musical Théâtre d’Auxerre Auxerre

Kaléidoscope poétique et musical

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 12:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Avec le soleil au zénith, y a-t-il meilleure heure que celle de midi pour glisser l’œil dans un kaléidoscope ? Et l’oreille ?

De Poulenc à Burtch en passant par Kodaly sans oublier Brahms ou encore Francis Blanche et les boîtes à musique, ce quintette issu du Conservatoire d’Auxerre a monté de toutes pièces un kaléidoscope poétique et musical qui bruisse de reflets particulièrement colorés. Attentives au rythme des mots, Barbara Leulier-Rochelois, Corinne Aisemberg, Etté Kim et Caroline Pozderec mélangeront leurs voix, tantôt en duo, tantôt en trio ou en quatuor, a capella ou encore accompagnées par le piano de Charles Lavaud. À l’image de son cousin optique, voici un kaléidoscope qui promet son lot de brillants éclats. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

