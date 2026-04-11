Tournoi Super Smash Bros Médiathèque Colette Auxerre

Auxerre

Tournoi Super Smash Bros

Médiathèque Colette 9 allée de la Colémine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Qui de Link ou de Pikachu est le plus fort ? Participe à des combats impressionnants et remporte la victoire grâce à ton héros préféré !

Sur inscription à partir de 12 ans .

Médiathèque Colette 9 allée de la Colémine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Tournoi Super Smash Bros

L’événement Tournoi Super Smash Bros Auxerre a été mis à jour le 2026-04-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)