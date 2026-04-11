Tournoi Super Smash Bros Médiathèque Colette Auxerre
Tournoi Super Smash Bros Médiathèque Colette Auxerre mercredi 15 avril 2026.
Auxerre
Tournoi Super Smash Bros
Médiathèque Colette 9 allée de la Colémine Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Qui de Link ou de Pikachu est le plus fort ? Participe à des combats impressionnants et remporte la victoire grâce à ton héros préféré !
Sur inscription à partir de 12 ans .
Médiathèque Colette 9 allée de la Colémine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Tournoi Super Smash Bros
L’événement Tournoi Super Smash Bros Auxerre a été mis à jour le 2026-04-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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