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Tournoi Super Smash Bros Médiathèque Colette Auxerre

Tournoi Super Smash Bros Médiathèque Colette Auxerre mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Colette

Adresse : 9 allée de la Colémine

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Tournoi Super Smash Bros

Médiathèque Colette 9 allée de la Colémine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Qui de Link ou de Pikachu est le plus fort ? Participe à des combats impressionnants et remporte la victoire grâce à ton héros préféré !
Sur inscription à partir de 12 ans   .

Médiathèque Colette 9 allée de la Colémine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Tournoi Super Smash Bros

L’événement Tournoi Super Smash Bros Auxerre a été mis à jour le 2026-04-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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