Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les petites scènes Stéphanie Acquette Abbaye Saint-Germain Auxerre

Les petites scènes Stéphanie Acquette Abbaye Saint-Germain Auxerre jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Abbaye Saint-Germain

Adresse : 2 bis Place Saint-Germain

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxerre

Les petites scènes Stéphanie Acquette

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :
2026-05-07

Chanteuse et guitariste, Stéphanie Acquette développe une écriture à la croisée de la chanson française et d’une poésie contemporaine, attentive aux nuances de la langue et du timbre. En duo avec le contrebassiste Vladimir Kudryavtsev, elle présente les chansons de son albums Mes Soeurs.   .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les petites scènes Stéphanie Acquette

L’événement Les petites scènes Stéphanie Acquette Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Auxerre (Yonne)