Les petites scènes Stéphanie Acquette Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Les petites scènes Stéphanie Acquette

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Chanteuse et guitariste, Stéphanie Acquette développe une écriture à la croisée de la chanson française et d’une poésie contemporaine, attentive aux nuances de la langue et du timbre. En duo avec le contrebassiste Vladimir Kudryavtsev, elle présente les chansons de son albums Mes Soeurs. .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les petites scènes Stéphanie Acquette

L’événement Les petites scènes Stéphanie Acquette Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)