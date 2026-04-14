Sortie vélo, Conseil Départemental de l’Yonne – 89, Auxerre

Sortie vélo Mardi 5 mai, 12h30 Conseil Départemental de l’Yonne – 89 Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T12:30:00+02:00 – 2026-05-05T13:45:00+02:00

Fin : 2026-05-05T12:30:00+02:00 – 2026-05-05T13:45:00+02:00

Conseil Départemental de l’Yonne – 89 Boulevard de la marne Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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