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Sortie vélo, Conseil Départemental de l’Yonne – 89, Auxerre

Sortie vélo, Conseil Départemental de l’Yonne – 89, Auxerre mardi 5 mai 2026.

Lieu : Conseil Départemental de l'Yonne - 89

Adresse : Boulevard de la marne Auxerre

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Sortie vélo Mardi 5 mai, 12h30 Conseil Départemental de l’Yonne – 89 Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T12:30:00+02:00 – 2026-05-05T13:45:00+02:00
Fin : 2026-05-05T12:30:00+02:00 – 2026-05-05T13:45:00+02:00

Conseil Départemental de l’Yonne – 89 Boulevard de la marne Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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